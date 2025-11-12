Боец Скромный: "Ланцеты" поразили немецкую САУ на северском направлении

Эти барражирующие боеприпасы позволяют уничтожать практически любые цели, начиная от зданий и заканчивая тяжело бронированной техникой, рассказал военнослужащий

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Операторы барражирующих боеприпасов "Ланцет" на северском направлении поражают артиллерию ВСУ, в том числе ими была уничтожена САУ немецкого производства. Об этом ТАСС рассказал оператор "Ланцетов" разведывательно-ударной батареи 2-й артиллерийской бригады группировки войск "Южная" с позывным Скромный.

"В основном ведем контрбатарейную борьбу - выискиваем и уничтожаем артиллерию. Самая жирная [цель, которую мы уничтожили], скорее всего, - это немецкая самоходная установка, 155-й калибр. Также [неоднократно] уничтожали танки", - сказал он.

Скромный отметил, что "Ланцет" позволяет поражать практически любые цели, начиная от зданий, заканчивая тяжело бронированной техникой. "Очень хорошее программное обеспечение позволяет заходить точно на цель и соответственно уничтожать ее. ["Ланцет"] может еще работать в автоматическом режиме, когда оператор просто следит за заходом на цель, а боеприпас сам делает свое дело", - добавил военнослужащий.

Ранее замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов сообщил, что создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения.