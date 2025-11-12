Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, остатки украинской группировки прячутся в подвалах городской застройки.

Мирная жительница села Водяное Запорожской области погибла в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Потери ВСУ в населенном пункте Даниловка в Днепропетровской области составили до взвода личного состава. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

