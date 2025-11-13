Пленный из ВСУ заявил о готовности сдать координаты руководства Киева

Так Василий Чижа ответил на вопрос об отношении к Владимиру Зеленскому

Редакция сайта ТАСС

© Оперативный простор/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Украинский военнопленный Василий Чижа заявил, что готов передать необходимые координаты российской армии для нанесения удара по украинскому руководству. Соответствующее видео есть в распоряжении агентства.

"Я уже говорил вашим (солдатам ВС РФ - прим. ТАСС) - возьмите, [ударьте] туда, я покажу куда. И не будет войны", - сказал он, отвечая на вопрос о его отношении к Владимиру Зеленскому.

Кроме того, пленный рассказал, что сдался в плен сразу, как только его привезли в район Купянска. "Мне сказали ни в кого не стрелять, я и не стрелял, сказал, что не буду стрелять. Мне эта война совсем не нужна. Что будет, то будет, но я стрелять не буду все равно", - отметил Чижа.