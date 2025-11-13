ТАСС: на Украине предлагают массово привлекать в ВСУ бездомных

В российских силовых структурах отметили, что если проанализировать все публикации относительно состояния Вооруженных сил Украины, то получается, что укомплектованность боевых подразделений составляет не более 40%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Привлекать бездомных на службу в ВСУ предлагает начальник отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Для повышения укомплектованности подразделений отдельные личности предлагают массово привлекать в ВСУ бомжей. По мнению начальника отдела рекрутинга 28-й омбр, служба в ВСУ поможет бомжам восстановить свой статус", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что если проанализировать все публикации относительно состояния ВСУ, то получается, что укомплектованность боевых подразделений составляет не более 40%. Украинские солдаты, пояснил он, по полгода находятся на позициях и их некому сменить.

При этом, добавил собеседник ТАСС, относительно недавно медийщики ТЦК решили выпустить антикризис на почве продолжающегося роста недовольства со стороны украинского населения. Там рассказали, что сотрудники ТЦК якобы по полгода прочесывают улицы в поисках граждан, забыв про отпуска и выходные, укомплектованность их тоже составляет не более 40%, и от такой нагрузки некоторые сотрудники якобы кончают жизнь самоубийством.

"Следовательно, пропагандисты просто спроецировали ситуацию в ВСУ на ТЦК и слепив из этого грустную историю о тяжелой жизни людолова. Примечательно, что как раз таки провальная политика киевских властей относительно мобилизации и привела к такому положению на фронте", - отметил собеседник агентства.