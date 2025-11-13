Средства ПВО сбили за сутки 157 беспилотников самолетного типа ВСУ

Противник также потерял управляемую ракету большой дальности "Нептун"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 157 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 284 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 000 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46 560 единиц специальной военной автомобильной техники.