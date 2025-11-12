ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
РФ надеется, что США не выведут украинский конфликт на новый уровень эскалации

Многие европейские государства пытаются подорвать позицию нынешней администрации американского президента Дональда Трампа, "которая изначально выступала за диалог, вникала в позицию российской стороны", отметил глава МИД России
21:16
обновлено 21:18
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что США воздержатся от шагов, которые выведут украинский конфликт на новый уровень эскалации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

Он подчеркнул, что главная цель европейских столиц - подорвать позицию нынешней администрации президента США Дональда Трампа, "которая изначально выступала за диалог, вникала в позицию российской стороны, проявляла настрой на поиск устойчивой мирной развязки". "Рассчитываем, что в Вашингтоне возобладают здравый смысл и приверженность данной принципиальной позиции и там воздержатся от поступков, которые могут вывести конфликт на новый уровень эскалации", - отметил министр.

Так, по его словам, сам Трамп не раз публично признавал, что одной из причин действий России стало расширение НАТО, приближение инфраструктуры альянса к российским границам. "То есть то, о чем президент РФ Владимир Путин, Россия предупреждали последние 20 лет", - пояснил Лавров.

"При всем этом наши военные не делают различий, откуда поступают вооружения для ВСУ - из Европы или США. Любые военные цели немедленно уничтожаются", - заключил глава МИД РФ. 

