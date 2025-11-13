В ДНР указали на снижение боеспособности подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра"

Это связано с потерями, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский

Редакция сайта ТАСС

© Ximena Borrazás/ Getty Images

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Боеспособность элитного украинского подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра" снизилась из-за потерь. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в особенности это коснулось красноармейского направления.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За последние полтора месяца потери у "Мадьяров" были особенно чувствительные - на Днепропетровщине, на красноармейском направлении в особенности. Это сильно повлияло на их боеспособность", - сообщил Кимаковский.