Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 330 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 510 человек

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 330 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 120 человек, от действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 190, "Центр" - до 510, на направлении "Восток" - до 220 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.