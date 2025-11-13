Ганчев: большинство живущих в украинской оккупации харьковчан ждут прихода РФ

При этом есть часть населения, которая также ждет прихода российской армии, но не может получить объективную информацию о ходе специальной военной операции, отметил глава ВГА Харьковской области

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Основная часть жителей Харьковской области, которые сейчас проживают в зоне украинской оккупации, ждет прихода армии России и освобождения, заявил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Большинство получают из личных источников объективную информацию, как СВО проходит на самом деле, что у украинских военнослужащих нет никаких побед. Основная часть населения, которая остается под киевской оккупацией, ждет освобождения. Мы это прекрасно понимаем, что все устали от войны, никто не хочет, чтобы она продолжалась, но также все понимают, что победа будет за Россией. Когда мы можем с жителями связаться, мы задаем вопросы о настроении в обществе, и нам говорят, что понимают, что победа за нами, рано или поздно мы придем, и тогда будем думать, как дальше жить и восстанавливать города", - сказал он.

При этом есть часть населения, которая также ждет прихода российской армии, но не может получить объективную информацию о ходе специальной военной операции.

"Вторая часть - это люди, которые действительно ждут освобождения, но находятся в информационном вакууме, не получая объективную информацию о том, что действительно происходит на фронтах специальной военной операции. Им их властители рассказывают, что они побеждают нас, и люди не понимают, чего им ждать", - отметил глава Харьковской ВГА.

Он добавил, что количество жителей области, поддерживающих украинскую оккупацию, очень небольшое. "Националистов со своими идеями, которые подвержены западной пропаганде и продолжают эти идеи поддерживать, все меньше. Те, кто из них реально готов воевать с оружием в руках, либо уже остались там, в окопах на нашей земле, либо сдались в плен", - резюмировал Ганчев.