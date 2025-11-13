Расчеты БПЛА центра "Рубикон" уничтожили украинскую БМП-2

Экипаж машины ВСУ по ошибке принял беспилотник за свой дрон, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили украинскую БМП-2, экипаж которой по ошибке принял беспилотник за свой БПЛА. Это следует из видео, предоставленного военным ведомством.

"При выполнении боевой задачи в районе н. п. Гришино в ДНР оператор FPV-дрона "КВН" центра "Рубикон" обнаружил боевую машину пехоты БМП-2 ВСУ. Приняв решение, оператор дрона-камикадзе точным ударом в открытый люк механика-водителя поразил боевую машину противника", - рассказали в Минобороны.

На предоставленном видео зафиксирован момент прямого попадания БПЛА по технике. На кадрах также видно, что член экипажа БМП ошибочно посчитал дрон украинским и попытался указать ему направление, в котором двинулась другая техника.