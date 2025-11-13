В Херсонской области украинский дрон атаковал здание почты

Власти призвали жителей сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 13 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по зданию почты в Малой Лепетихе Херсонской области. Никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале администрации Великолепетихского округа.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Малая Лепетиха. <...> Украинские силы применили беспилотник для атаки здания местной почты. К счастью, несмотря на присутствие людей в здании в момент удара, никто не пострадал и не получил серьезных повреждений", - говорится в сообщении.

В администрации призвали жителей сохранять максимальную бдительность и соблюдать меры предосторожности.