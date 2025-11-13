ТАСС: ВСУ остались без провизии у Красного Лимана

Судя по радиоперехватам, командир украинской бригады осыпает солдат угрозами и отправляет личный состав на верную смерть, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ остались у Красного Лимана без провизии и поддержки командования. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

"Красный Лиман - очередной пример мотивации от командиров 63-й бригады: ВСУ на передке не подвозят продукты и отправляют в один конец. Командир сыплет угрозами: "Никто вам не даст оттуда выйти", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что, судя по радиоперехватам, командир украинской бригады осыпает солдат угрозами и отправляет личный состав на верную смерть. "Выжить они могут лишь одним способом - бросить оружие и сдаться в плен", - отметил собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что участок между Ставками, Кировском и Красным Лиманом в ДНР для 63-й механизированной бригады ВСУ стал "Бермудским треугольником". Силовики отмечали, что в рядах бригады ВСУ царит паника, близится обвал фронта на краснолиманском направлении.