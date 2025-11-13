ВС РФ поразили используемую для ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру

Уничтожено до 19 безэкипажных катеров и 3 буксира

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников, уничтожили безэкипажные катера и буксиры противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожено до 19 безэкипажных катеров и три буксира", - указали там.