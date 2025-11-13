ВС РФ ведут активное наступление в Красноармейске
Редакция сайта ТАСС
09:14
обновлено 09:23
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" активно наступают в различных районах Красноармейска, где находятся окруженные формирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны", - говорится в сообщении.