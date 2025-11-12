Страны G7 на фоне продвижения ВС РФ на Украине призвали к прекращению огня

В документе, распространенном пресс-службой МИД Канады, сказано, что "нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах"

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи на фоне продвижения ВС РФ на Украине заявили о необходимости немедленного прекращения огня и переговоров. Такая позиция изложена в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в канадской провинции Онтарио.

"Мы подчеркиваем, что необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласны в том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Канады, председательствующей в "семерке".

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска. 11 ноября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили восточную часть Купянска от ВСУ, продолжается уничтожение окруженной группировки противника. Военный эксперт Андрей Марочко 11 ноября сообщил ТАСС, что российские военнослужащие, освободив Гнатовку, заблокировали солдат Вооруженных сил Украины в Димитрове Донецкой Народной Республики, противнику некуда выйти. Об освобождении Гнатовки в ДНР Минобороны РФ сообщило 10 ноября.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось по инициативе Украины и Европы на паузе, хотя каналы для общения налажены. Он также подчеркивал, что Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, "мяч находится на украинской стороне".