ТАСС публикует кадры из освобожденной Даниловки

Задачу выполнили военные 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

Кадры освобождения Даниловки в Днепропетровской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного населенного пункта Даниловка в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта. Его освобождали военные 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток".

На ролике видны противотанковые рвы и ряды колючей проволоки, которые пришлось преодолевать российским военным. Также на кадрах показано применение крупных калибров по деревне, возможно, авиационных бомб.

Ударами FPV-дронов были уничтожены самоходные орудия и автомобили противника, а сбросами поражена пехота.