ТАСС публикует кадры из освобожденной Даниловки

Задачу выполнили военные 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток"
09:34
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного населенного пункта Даниловка в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта. Его освобождали военные 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток".

На ролике видны противотанковые рвы и ряды колючей проволоки, которые пришлось преодолевать российским военным. Также на кадрах показано применение крупных калибров по деревне, возможно, авиационных бомб.

Ударами FPV-дронов были уничтожены самоходные орудия и автомобили противника, а сбросами поражена пехота. 

