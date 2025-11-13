ТАСС публикует кадры из освобожденной Даниловки
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного населенного пункта Даниловка в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта. Его освобождали военные 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток".
На ролике видны противотанковые рвы и ряды колючей проволоки, которые пришлось преодолевать российским военным. Также на кадрах показано применение крупных калибров по деревне, возможно, авиационных бомб.
Ударами FPV-дронов были уничтожены самоходные орудия и автомобили противника, а сбросами поражена пехота.