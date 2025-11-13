Штурмовики ВС РФ продолжают уничтожать окруженного под Купянском противника

За прошедшие сутки были сорваны три контратаки, нацеленные на деблокирование окруженных подразделений противника и прорыв к реке Оскол

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские штурмовики продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных под Купянском. За прошедшие сутки были сорваны три контратаки, нацеленные на деблокирование окруженных подразделений противника и прорыв к реке Оскол, сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки "сорваны три контратаки <...> с целью деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к реке Оскол и восстановить разрушенные переправы".