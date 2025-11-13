Белгородскую область за сутки пытались атаковать более 100 украинских БПЛА

В Грайвороне при атаке дрона на автомобиль мужчина получил баротравму

БЕЛГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию Белгородской области с помощью более 100 БПЛА за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе села Нечаевка, Николаевка, Никольское, Чайки, Ясные Зори и хутор Церковный атакованы 9 беспилотниками, 5 из которых подавлены. В селах Никольское и Нечаевка повреждены по одному частному дому, в селе Ясные Зори - объект инфраструктуры, в хуторе Церковный - административное помещение сельхозпредприятия. В Борисовском районе по селам Березовка и Грузское совершены атаки 2 беспилотников. В селе Березовка повреждены автомобиль и хозяйственная постройка", - говорится в сообщении.

Над Алексеевским муниципальным, Губкинским, Старооскольским городскими округами система ПВО сбила 21 беспилотник самолетного типа - последствий нет. Над Чернянским районом сбиты еще десять БПЛА самолетного типа - поврежден объект инфраструктуры. Ракитянский район атакован FPV-дроном - повреждены автомобиль и частный дом. Валуйский муниципальный округ подвергся атакам двух беспилотников, один из которых подавлен, повреждены частный дом и автомобиль.

По Грайворонскому муниципальному округу выпущено 12 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и нанесены удары 35 беспилотников, пять из которых сбиты и подавлены. В Грайвороне в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил баротравму, пострадавший продолжает лечение амбулаторно. В округе повреждены квартиры в многоквартирном доме, частные дома, автомобили, административное здание, оборудование на территории коммерческого объекта. Также ночью после сброса взрывного устройства с БПЛА в Грайвороне поврежден служебный автомобиль.

Над Корочанским районом силы ПВО сбили беспилотник, в результате падения его обломков посечено остекление социального объекта. В Краснояружском районе зафиксировано четыре обстрела с применением десяти боеприпасов и совершены атаки семи беспилотников. По Шебекинскому муниципальному округу совершены удары 13 беспилотников, девять из которых подавлены, - повреждены машины и гараж.