ТАСС: окруженных в Купянске солдат ВСУ заставляют контратаковать в обмен на еду

При этом украинские военные заявляли, что у них нет сил идти в бой из-за долгого отсутствия провизии и воды, следует из радиоперехватов

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой, следует из данных радиоперехватов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно перехватам, голодные бойцы ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников. При этом командир отказывает военнослужащим в обеспечении, мотивируя это их бездействием в окружении. "Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли [в контратаку], а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете. Надо заходить [на позиции ВС РФ]", - следует из радиоперехвата.

В свою очередь, голодные солдаты ВСУ заверяют, что готовы контратаковать, но не в силах этого сделать из-за долгого голодания и отсутствия воды. "Мы неделю почти не ели. <...> Я поговорил с парнями, они все поклялись, что пойдут [в контратаку], но им нужно поесть и попить", - следует из переговоров.

Согласно имеющимся в распоряжении ТАСС звуковым файлам, которые записывались на протяжении нескольких дней, провизию украинским солдатам так и не доставили.