В ДНР заявили о тысячах погибших солдат ВСУ в Красноармейске

В Димитров успела отойти лишь небольшая часть украинских сил, указал советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы потеряли в Красноармейске группировку, состоящую из нескольких тысяч человек. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет о погибших.

"Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери", - сообщил Кимаковский.

Он уточнил, что в Димитров успела отойти лишь небольшая часть украинских сил.