В ДНР заявили о тысячах погибших солдат ВСУ в Красноармейске
05:57
ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы потеряли в Красноармейске группировку, состоящую из нескольких тысяч человек. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет о погибших.
"Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери", - сообщил Кимаковский.
Он уточнил, что в Димитров успела отойти лишь небольшая часть украинских сил.