Пленный из ВСУ: украинские военные не могут выйти из укрытий из-за обстрелов

Кроме того, критически не хватает провизии, боеприпасов и медикаментов, сообщил Павел Сергеевский

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие не могут покинуть свои укрытия на передовой из-за постоянных ударов артиллерии, минометов и ударных дронов, рассказал пленный военный ВСУ Павел Сергеевский на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Связи с командованием почти нет. На улицу невозможно выйти, потому что постоянно идет обстрел. Что артиллерия, что прилет минометов. В небе куча дронов, постоянно сбросы, FPV-шки летают. Кто из наших не сдался, уже все ликвидированы", - сказал пленный.

По его словам, тяжелое положение солдат ВСУ вызвано не только постоянными обстрелами, но также критической нехваткой провизии, боеприпасов и медикаментов.

Сергеевский также обратился к сослуживцам и призвал их последовать его примеру, чтобы иметь возможность вновь встретиться со своими семьями.

"Хочу посоветовать своим побратимам, которые не только в Покровске. Есть шанс остаться живым, если вы добровольно сдадитесь без сопротивления. У вас есть шанс остаться живым, вернуться домой к своим семьям и друзьям", - добавил он.

Отмечается, что пленный добровольно сложил оружие перед российскими военнослужащими в Красноармейске (украинское название - Покровск), поскольку остался без помощи и провизии.