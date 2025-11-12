РФ в 2025 году передала Украине свыше 9 тыс. тысяч тел погибших солдат ВСУ

Взамен Россия получила 143 тела павших российских бойцов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия в этом году передала Украине свыше 9 000 тел военнослужащих ВСУ, а взамен получила 143 тела павших российских бойцов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов", - подчеркнул он.

"Выводы делайте сами", - заключил Лавров.

О договоренностях

Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 тел погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Следующая передача 1 000 тел военнослужащих ВСУ состоялась 19 августа, в ходе которой Украина передала российской стороне 19 тел.

Последняя передача в рамках Стамбульских договоренностей прошла 23 октября. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, в ее рамках Россия передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ, а взамен получила 31 тело павших бойцов ВС РФ.