ВС РФ с освобождением Даниловки продвинулись вглубь обороны ВСУ на 3 км

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Освобождение Даниловки в Днепропетровской области позволило российским военным продвинуться на 3 км, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" решительным маневром выбили противника из населенного пункта Даниловка и продвинулись вглубь его обороны на три километра. <…> Таким образом, продолжается зачистка западного берега реки Янчур где противник несет тяжелые потери и отступает", - сказано в сообщении.