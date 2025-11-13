Ганчев: ВС РФ сжимают кольцо вокруг окруженной группировки ВСУ в Купянске

Украинские военные, которые остаются в котле, они будут либо сдаваться в плен, либо будут уничтожаться, другого варианта нет, отметил глава ВГА Харьковской области

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Российские войска сжимают кольцо вокруг окруженной группировки Вооруженных сил Украины в Купянске Харьковской области, из-за чего ВСУ уже некуда отступать, выбор у оставшихся в кольце - плен или гибель в бою. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции.

"В дальнейшем все равно будет продолжаться замыкание этого кольца и сужение его. <…> Мы видим, что ежедневно оно с нашей стороны расширяется, соответственно, сужается внутри этого котла, все меньше и меньше эта группировка становится. И выходить им по факту некуда, потому что уже и со стороны юга, со стороны Кругляковки наше кольцо тоже сжимается. <…> Украинские [военные], которые остаются в котле, они будут либо сдаваться в плен, либо будут уничтожаться, другого варианта нет", - сказал Ганчев.

Он уточнил, что ждать помощи окруженным солдатам неоткуда: ВС РФ продолжают сдавливать украинскую армию на севере региона в Волчанске, из-за чего резервы ВСУ перебросить не могут.