Ганчев: ВСУ угрожают солдатам, пытаясь заставить их воевать в Купянске

Сдавшиеся в плен военным РФ бывшие украинские солдаты сами рассказывают о таких угрозах со стороны собственных командиров, указал глава военно-гражданской администрации Харьковской области

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины в попытках заставить своих окруженных в Купянске солдат воевать, шантажирует их уничтожением собственными силами. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Естественно, их шантажируют. Им говорят: или идете воюете, или мы вас там бросим, а иногда и сами похороним. Мы знаем, как действуют националистические заградотряды в отношении мобилизованных [военных ВСУ], которые не желают воевать. Они не желали, будучи где-то в Харькове, в Одессе, еще где-то проживая. И они так же не желают, когда им все-таки вложили автомат в руки", - сказал Ганчев.

Он подчеркнул, что уже сдавшиеся в плен военным РФ бывшие солдаты ВСУ сами рассказывают о таких угрозах со стороны собственных командиров. Несмотря на все риски, они пытаются сохранить свои жизни и просят помощи у российских бойцов.

"Как только они становятся пленными, это уже, по сути, освобожденные люди, которые освободились от этого гнета своих командиров. И, естественно, они рассказывают все, как есть", - добавил Ганчев.