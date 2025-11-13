Ганчев: солдатам ВСУ не дают сдаваться в плен

Это связано с тем, что командование Вооруженных сил Украины боится огласки преступлений Киева, подчеркнул глава военно-гражданской администрации Харьковской области

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ уничтожает своих же солдат в Харьковской области, не позволяя им сдаваться в плен, поскольку боится их рассказов о преступлениях киевского режима. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Практически постоянно, как только украинские, так называемые, командиры видят - у них есть технические средства, возможности увидеть, что их солдаты стараются сдаться в плен - конечно же, они сразу, как мы неоднократно говорили, предпринимают все усилия, то ли при помощи БПЛА, то ли сбросами, то ли просто артударом уничтожить это подразделение, чтобы ни в коем случае они не могли сдаться в российских плен. <…> Они просто не могут допустить, что эти люди придут и будут рассказывать о преступлениях киевского режима", - сказал Ганчев.