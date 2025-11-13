ВС РФ разрушают логистику и систему управления ВСУ у Волчанска и Купянска

На харьковском направлении продолжаются активные наступательные действия группировок войск "Север" и "Запад", сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ продолжают методичное продвижение в направлении Волчанска и Купянска в Харьковской области, разрушая логистику и систему управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"На харьковском направлении продолжаются активные наступательные действия группировок войск "Север" и "Запад". Основные усилия сосредоточены на двух ключевых направлениях: Волчанск и Купянск. Российские подразделения методично продвигаются, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике, а также разрушая его логистику и систему управления", - сказал Лисняк.