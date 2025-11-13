ВС РФ ведут уличные бои в западной части Купянска

Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ведут уличные бои в западной части Купянска Харьковской области, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Купянск остается эпицентром наиболее ожесточенных боев. Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая. <...> Западная часть города - правый берег реки Оскол - также является ареной уличных боев. Сообщается о контроле над несколькими улицами в южной и западной частях города", - сказал Лисняк.