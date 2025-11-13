ВСУ бросают последние резервы на харьковском направлении

Украинские попытки стабилизировать фронт замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк назвал безуспешными

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросает в бой последние резервы в безуспешных попытках стабилизировать фронт на харьковском направлении, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками. <...> Украинское командование вынуждено бросать в бой последние резервы, включая подразделения, находившиеся на восстановлении, и части ССО (сил специальных операций - прим. ТАСС), чтобы стабилизировать фронт, однако эти попытки пока не приносят решающего успеха", - сказал Лисняк.