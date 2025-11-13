В Харьковской области разоблачили группу из семи боевиков ВФУ

Они причастны к убийству 14 гражданских, сообщил замглавы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Управление внутренних дел по Харьковской области благодаря информации от мирных жителей разоблачила группу боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастную к убийству 14 гражданских. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Благодаря предоставленной информации от граждан сотрудниками управления была разоблачена преступная группа, состоящая из семи боевиков незаконных вооруженных формирований Украины, причастная к убийствам мирных жителей с целью мародерства на территории Купянского района. На их счету более 14 убийств гражданского населения", - сказал Лисняк.