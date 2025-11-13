Раненый боец Хурдаков вывел из горящего здания двух мирных жителей в зоне СВО

В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Дмитрии Самматове, который огнем из танкового орудия уничтожил два укрепленных опорных пункта и пулеметный расчет ВСУ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Гвардии младший сержант ВС России Сергей Хурдаков эвакуировал из горящего здания двух мирных жителей, несмотря на полученные ранения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Лично возглавив одну из штурмовых групп, он первым ворвался в здание, где противник оказывал ожесточенное сопротивление. Метким броском гранаты Сергей дезориентировал противника, после чего ликвидировал троих боевиков. Во время зачистки территории начался артиллерийский обстрел. Один из снарядов разорвался рядом. Несмотря на полученные ранения, гвардии младший сержант Сергей Хурдаков проявил исключительное мужество. Обнаружив в укрытии опорного пункта двух гражданских, он вынес их из охваченного пламенем здания", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Дмитрии Самматове, который огнем из танкового орудия уничтожил два укрепленных опорных пункта и пулеметный расчет ВСУ. "Прибыв на позицию, танкисты столкнулись с ожесточенным сопротивлением врага, затруднявшим продвижение штурмовых групп. Получив координаты противника, Дмитрий быстро сориентировался и открыл огонь из танкового орудия, уничтожив два укрепленных опорных пункта и пулеметный расчет", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным и оперативным действиям Самматова штурмовые подразделения заняли опорные пункты и выполнили поставленную задачу.