ТАСС: в районе Купянска и Красноармейска применяют тысячи дронов "Бумеранг"

Источник в российском оборонно-промышленном комплексе рассказал, что на беспилотниках реализована технология автоматического удержания цели на основе ИИ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские войска применяют тысячи FPV-дронов "Бумеранг" в районах населенных пунктов Купянск и Красноармейск, где находятся окруженные формирования ВСУ. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Линейка дронов "Бумеранг" широко применятся российскими войсками в районах Купянска и Красноармейска. Количество поставляемых аппаратов не раскрывается, но их число исчисляется тысячами. Аппараты, разработанные в Москве, позволяют расширять так называемую серую зону - для глаз разведчиков не остается незамеченных объектов. "Бумеранги" позволяют выявлять цели различного характера на большой глубине фронта. Наши войска перекрывают, отрезают локации, не позволяя врагу получать снабжение, изолируя подразделения ВСУ", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, на дронах "Бумеранг" реализована технология автоматического удержания цели на основе ИИ, которая делает аппараты устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет дронам поражать цели без участия оператора.

В линейку дронов "Бумеранг" входят модели "Бумеранг 10" с тепловизионной камерой, "Бумеранг 10" с автоматом удержания цели и тепловизионной камерой, "Бумеранг 10" с оптоволоконной связью.