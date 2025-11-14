Марочко: Киев проводит передислокацию у Купянска на фоне своих поражений

Передислокация осуществляется в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины проводит у Купянска Харьковской области передислокацию своих подразделений, оказавшихся в сложной оперативно-тактической обстановке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, передислокация осуществляется в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Ковшаровка.

"Данные маневры связаны с осложнившейся оперативно-тактической обстановкой для вооруженных формирований Украины в данном районе и давлением со стороны наших войск. Также главком вооруженных формирований Украины Александр Сырский пытается рационализировать и улучшить эффективность украинских подразделений в условиях негативной тенденции по сокращению численности личного состава в рядах войск", - сказал он.

Военный эксперт Виталий Киселев ранее сообщал, что военнослужащие РФ, зайдя на окраины Купянска-Узлового, ведут там бои.