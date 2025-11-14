Над регионами России и Черным морем сбили 216 украинских БПЛА

Из них 66 аппаратов уничтожили в Краснодарском крае

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов: 66 - над территорией Краснодарского края, 45 - над территорией Саратовской области, 19 - над территорией Республики Крым, 8 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, 7 - над территорией Ростовской области, 4 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Тамбовской области, 2 - над территорией Брянской области, по 1 - над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - сообщили в военном ведомстве.