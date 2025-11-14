Марочко: у Дроновки в ДНР ВС РФ на 1 км вклинились в оборону ВСУ

Российские бойцы взяли под полный контроль трехкилометровый участок ж/д Дроновка - Северск, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Военные РФ на 1 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины у Дроновки Донецкой Народной Республики и взяли под полный контроль трехкилометровый участок ж/д Дроновка - Северск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток нашим военнослужащим удалось на 1 км вклиниться в оборону противника юго-восточнее населенного пункта Дроновка в ДНР. Под полный контроль ВС РФ перешел трехкилометровый участок железной дороги Дроновка - Северск", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что российские бойцы также взяли новые рубежи на данном участке фронта, позволяющие развивать успех в южном направлении.

Кроме того, по словам Марочко, на фоне продвижения сил РФ командование ВСУ выдвинуло дополнительные резервы из Платоновки в надежде стабилизировать обстановку у Дроновки.