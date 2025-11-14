Пленный из ВСУ счел, что Киеву не хватит людей взять Покровск

Вадим Закусило рассказал, что на позиции в город их заводили дронами и рацией, не давая ни еды, ни воды

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Вадим Закусило сдался в российский плен, поняв, что у ВСУ закончатся люди, прежде чем им удастся занять город Покровск, не говоря уже о полной победе против России. Об этом он сообщил на видео, распространенном Минобороны РФ.

"Я сразу сдался в плен. Просто я понял, у нас будет очень много потерь. Людей просто не хватит победить. Вот как ни старайся побегать, как ни старайся воевать, ну не возьмем этот Покровск. Ну никак не возьмем. Ну закончатся они", - рассказал пленный.

По словам Закусило, на позиции в Покровск их заводили дронами и рацией, не давая ни еды, ни воды, а когда те попытались сдаться передовому отряду, те же самые украинские дроны атаковали их.

"И тут как раз подошли ваши бойцы. Мы были накрыты плащом. И мы слышали сразу только выстрелы, что по нам стреляют. Мы сразу руки подняли и сказали, что мы сдаемся. А потом нас хотели же свои убить - дальше, пока меня ввели, когда взяли в плен, дальше по нам уже работали наши минометы и дроны", - рассказал солдат.