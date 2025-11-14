В ДНР сообщили, что ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
05:33
ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские войска разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове, сообщения между городами больше нет. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга", - сказал Кимаковский.