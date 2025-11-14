Командир Снег: ВСУ отступают вдоль Оскола в западной части Купянска

Военнослужащий рассказал, что российские войска зачистили от украинских войск лесной массив восточнее от улицы Сеньковская и улицу Приоскольную

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. ВС РФ зачистили от ВСУ лесной массив восточнее от улицы Сеньковская и улицу Приоскольную в Купянске, противник отступает. Об этом сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Отряд продолжает зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ лесного массива восточнее от улицы Сеньковская. Завершили зачистку улицы Приоскольная. Улица полностью перешла под наш контроль", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Командир роты отметил, что бойцы "Запада" наносят огневое поражение по позициям боевиков в лесопосадке южнее улицы Приоскольная. "В ходе боевых действий уничтожили до десяти боевиков. Противник продолжает отступать вдоль реки. Поставленную задачу выполним", - добавил он.