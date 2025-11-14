Под Димитровом группа морпехов ВСУ сдалась в плен

Пленные военнослужащие рассказали, что попали под принудительную мобилизацию два месяца назад

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Группа морпехов ВСУ, дезертировавших с позиций в Димитрове, сдалась в плен российским войскам, передает корреспондент ТАСС.

В беседе с ТАСС военнослужащие 38-й бригады ВСУ рассказали, что попали под принудительную мобилизацию два месяца назад. Сначала были отправлены в учебную часть, а после - на фронт.

Решение сдаться, как уточняют военные ВСУ, было принято давно, однако пришлось ждать наиболее удобного и безопасного момента. В настоящее время солдаты в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.