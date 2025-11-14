ВС РФ ночью ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине

По данным МО РФ, в течение недели также были нанесены массированный и пять групповых ударов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, их обеспечивающими. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу", - сообщили в военном ведомстве.

По данным МО РФ, в течение недели также были нанесены массированный и пять групповых ударов. В результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.