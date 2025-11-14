ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

Также зачищен Рог у Красноармейска в ДНР

Редакция сайта ТАСС

© Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военные освободили за неделю восемь населенных пунктов, в том числе за сутки - Орестополь в Днепропетровской области. Также зачищен Рог у Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики. <...> В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области", - сказали там.