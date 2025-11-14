Средства ПВО сбили за неделю 1 173 беспилотника самолетного типа ВСУ

Противник потерял девять управляемых авиабомб

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за неделю 9 управляемых авиабомб и 1 173 БПЛА самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 020 танков и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц специальной военной автомобильной техники.