Марочко: освобождение Орестополя позволяет ВС РФ начать бои за Великомихайловку

Освобождение этого населенного пункта показывает высокое военное мастерство и выучку российских солдат, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские войска после освобождения Орестополя смогут начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, где ВСУ сосредоточили большое количество военных. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, освобождение Орестополя показывает высокое военное мастерство и выучку российских солдат.

"После освобождения Орестополя наши ребята уперлись в водную преграду, вдоль которой сейчас украинские боевики сосредоточили основные свои фортификационные и оборонительные сооружения, и не стали идти с Сосновки в северном направлении, а начали обходить украинских боевиков. Сейчас первоочередной целью для наших военнослужащих будет Великомихайловка, поскольку там сосредоточено основное количество украинских боевиков, а севернее находятся стратегические высоты за этим населенным пунктом. Так что битва за данный населенный пункт будет довольно-таки серьезной", - сказал он.

Об освобождении Орестополя в Минобороны РФ сообщили 14 ноября.