Марочко: группировка ВСУ может попасть в окружение у Сосновки

Бойцы РФ уже находятся в Новоселовке на северо-востоке от населенного пункта и имеют возможность форсировать реку Каменка, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Дислоцированная у Сосновки группировка Вооруженных сил Украины рискует попасть в окружение после освобождения военными РФ соседнего Орестополя в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С освобождением Орестополя украинская группировка в ближайшее время может оказаться в тактическом окружении чуть севернее Сосновки. На северо-востоке от Сосновки наши военнослужащие уже находятся в Новоселовке и могут форсировать водную преграду - реку Каменка, в случае одновременного форсирования реки Вороная в Орестополе наши бойцы смогут взять в оперативное окружение украинских боевиков", - сказал он.

Об освобождении Орестополя в Минобороны РФ сообщили 14 ноября.