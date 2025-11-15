Боец Чукча: ВС РФ пошли на хитрость при освобождении Даниловки

Военный рассказал, что солдаты ВС РФ переплывали реку в полном обмундировании

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" применили множество хитростей в ходе освобождения населенного пункта Даниловка в Днепропетровской области. Об этом рассказал боец с позывным Чукча на видеоинтервью, распространенном Минобороны РФ.

"Освободили населенный пункт Даниловка. Трудно ее брали, очень сложно было. Применяли хитрости. Там идет речка, она была слишком длинной. И чтобы долго не обходить и штурмовики не уставали, мы решили переплыть эту речку в полном обмундировании. Брали с собой лодки и все принадлежности к ним, чтобы можно было их сразу надуть и быстренько переплыть", - рассказал боец.

По его словам, в ходе освобождения населенного пункта противник пытался оказывать сопротивление. "Конечно, они давали отпор, прямо нормальный отпор. Кто-то убегает, кто-то сдается, кто-то на рожон лез. Работали двоечками, малыми группами. Обходили дома и брали их в окружение. Чтобы выкуривать противника, мы применяли такую тактику: подбежать к дому, что-нибудь закинуть и все, убегать обратно. Это помогало - противник выходил, поднимая руки. Кто-то отстреливался, мы тоже давали отпор. И, в конце концов, населенный пункт мы взяли", - отметил Чукча.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Даниловки 13 ноября.