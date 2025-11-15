Командир Орел: ВСУ в Даниловке сбегали от российских бойцов через окна

Украинские солдаты не ожидали такой быстрой атаки подразделений ВС РФ, отметил боец

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие застали врасплох украинских боевиков в Даниловке Днепропетровской области, вынудив их выпрыгивать из окон. Об этом рассказал командир взвода с позывным Орел на видео, предоставленном Минобороны России.

13 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении Даниловки.

"При маршруте в одной из лесополос мы двигались ночью, умудрились пройти мимо врага незамеченными метров на 20. Слышим, они разговаривают, и мы решили вернуться, чтобы [их] ликвидировать. Мы развернулись и ликвидировали трех ВСУшников, продолжили дальше движение по маршруту. И, заходя в один из домов, опять же, слышим шебуршание. Мы начали зачищать, открыли стрельбу. Они оттуда начали выпрыгивать через окошки", - сказал он.

Орел отметил, что противник готовился к наступлению российских войск. Тем не менее, подчеркнул он, боевики не ожидали такой быстрой атаки подразделений ВС РФ.