Марочко: зачистка Ямполя позволит наступать на Красный Лиман в ДНР

ЛУГАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Военные РФ ведут зачистку Ямполя, это позволит безопасно наступать на Красный Лиман (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши военнослужащие вплотную продвинулись к восточной части Красного Лимана, но южнее у нас есть Ямполь, где нужно заняться зачисткой от украинских боевиков. Естественно, без этого продвигаться дальше на Красный Лиман будет опасно. Сейчас основные боестолкновения на краснолиманском направлении происходят как раз в Ямполе", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что ситуация в Ямполе "сложная", однако российские военные в тяжелых боях освобождают населенный пункт.