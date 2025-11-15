Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Военнослужащие Северной группировки войск ликвидировали в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль в Новой таволжанке Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Основные события 16 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.