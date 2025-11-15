Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:09
Военнослужащие Северной группировки войск ликвидировали в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль в Новой таволжанке Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
Основные события 16 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.