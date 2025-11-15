ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:09
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Военнослужащие Северной группировки войск ликвидировали в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль в Новой таволжанке Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Основные события 16 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:09

Вооруженные силы Украины дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, выпустив четыре боеприпаса. Раненых нет, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:08

Гвардии сержант ВС России Роман Левенко уничтожил пулеметный расчет ВСУ ручной гранатой и помог штурмовой группе ликвидировать 15 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине