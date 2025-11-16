Над регионами РФ за ночь сбили 57 украинских БПЛА

Из них 23 беспилотника уничтожили над Самарской областью

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь над регионами РФ 57 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября 2025 года до 07:00 16 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 - над территорией Самарской области, 17 - над территорией Волгоградской области, 5 - над территорией Саратовской области, 5 - над территорией Ростовской области, 3 - над территорией Курской области, 3 - над территорией Воронежской области, 1 - над территорией Брянской области", - сказали там.