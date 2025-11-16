Белгородскую область за сутки атаковали 69 беспилотников ВСУ

Есть пострадавшие при атаках

БЕЛГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 69 беспилотников при атаке на населенные пункты Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В Шебекинском муниципальном округе села Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 10 беспилотниками, 7 из которых подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель", - сообщили в оперштабе.

Белгородский муниципальный округ был атакован с помощью 14 беспилотников, в селе Никольское ранен мужчина. По Валуйскому муниципальному округу ВСУ нанесли удары с помощью 8 беспилотников. "На участке автодороги Борки - Казинка в результате удара дрона по автомобилю пострадал 18-летний парень. Он продолжает лечение в Валуйской ЦРБ", - проинформировали в оперштабе.

Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты семь беспилотников, также БПЛА сбит над Новооскольским муниципальным округом. Волоконовский муниципальный округ атакам 8 беспилотников, по Грайворонскому муниципальному округу выпущено 13 боеприпасов и 13 беспилотников. Над Корочанским муниципальным округом сбит 1 беспилотник, по Краснояружскому округу выпущено 4 боеприпаса и 7 беспилотников.